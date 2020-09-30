محافظ الفيوم يشهد تشغيل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، تسليم وبدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية بالمحافظة، بهدف حماية المستهلك وضبط الأسواق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور وائل جلال مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم.





كما تفقد سيارة أطفال بلا مأوى التابعة للتضامن الاجتماعي، لمتابعة أعمالها، بحضور إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.





وأشار محافظ الفيوم إلى بدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك بالمحافظة، لافتًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز حماية المستهلك، لتفعيل عمل الجهاز بشكل أكبر لخدمة مواطني الفيوم، لضبط الاسواق وحل المشاكل التي يتعرض لها الجمهور خلال عملية البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، لضمان جودة المنتجات واسعارها، بالتنسيق مع مديريات الخدمة ومباحث التموين.









وأوضح محافظ الفيوم أن الهدف من تلك السيارات هو التدخل السريع لحل مشاكل المواطنين الخاصة بالعملية التجارية، لإحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التأكد من جودتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ومن جانبه، أشار مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، الى انه تم الدفع بسيارات الضبطية القضائية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، حتى تم تغطية 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وجارى التعميم على باقى المحافظات، مشيرًا إلى أنه يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الموقع الالكترونى أو الخط الساخن ١٩٥٨٨.





وأضاف أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، تلقى 700 شكوى خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتمت الاستجابة والتعامل مع 90% منها، وجاري التنسيق للتعامل وحل المشكلات المتبقية بالتنسيق مع مختلف الجهات.





وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سيارة أطفال بلا مأوى التابعة لوزراة التضامن الاجتماعي للتأكد من الخدمات التى تقدمها تلك الوحدة المتنقلة للأطفال.





أشار محافظ الفيوم إلى أن السيارة ترصد أطفال بلا مأوى، وتقوم بتأهيلهم ورعايتهم صحيًا، وتعليمهم الرسم وعدد من الأنشطة والتواصل مع أسرهم، وتحويل من لم يستدل على أسرهم إلى أديرة الرعاية.