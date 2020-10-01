برلماني: إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة لتقديم خدمة ممتازة للمواطنين

قال النائب أحمد بدران البعلى ، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، سيساهم فى تقديم خدمة ممتازة للمواطنين فى كل المجالات.





وأشار البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التحول الرقمى يعتبر إنجاز كبير كنا ننتظره من سنوات وبدأ تحقيقه فى عهد الرئيس السيسى.





ووجه وكيل لجنة الإتصالات بالبرلمان الشكر للقيادة السياسية على جهدهم الكبير من أجل إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة ، والذى سيعود بالنفع على المواطنين.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اعلن في اجتماع مجلس المحافظين ، انه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.