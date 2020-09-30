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اقتصاد

زيادة الإنفاق على 6 من القطاعات المعتمدة بالإمارات في مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:01 م
آية الجارحي - وكالات
شهد الانفاق على 6 مجموعات من سلة القطاعات المعتمدة لتتبع مؤشر حركة أسعار المستهلك في دولة الإمارات زيادة خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء .

وفي المقابل تراجع الانفاق على 6 من المجموعات المشمولة بالمؤشر خلال فترة الرصد ذاتها .

وأسفرت حصيلة هذا السلوك الاستهلاكي عن إغلاق الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك عند مستوى 106.50 نقطة في نهاية أغسطس من العام الجاري بالمقارنة مع 106.64 نقطة في يوليو الذي سبق.

وعلى المستوى السنوي فقد بلغت نسبة انكماش أسعار المستهلكين 2.59 % مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019.

وشملت قائمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا في مؤشراتها نتيجة زيادة الانفاق على المستوى السنوي كلا من قطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة الى الملابس والأحذية والتبغ والتعليم والمطاعم والفنادق ومجموعة من السلع والخدمات الأخرى.

وعلى الاتجاه الآخر تراجعت مؤشرات قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز الى جانب التجهيزات والمعدات المنزلية وخدمات الصحة وخدمات النقل والاتصالات والترويج والثقافة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة دبي أكبر نسبة تغيير حيث انخفض بنسبة 0.32 % مقارنة ببقية امارات الدولة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بشهر يوليو من العام، تلاه الرقم القياسي في ابوظبي بنسبة 0.21% .

وكان الرقم القياسي لاسعار المستهلك ارتفع في إمارة أم القيوين بنسبة 0.32% خلال أغسطس من العام الجاري مقارنة مع يوليو ممن العام ذاته في حين وصلت نسبة الارتفاع في إمارة الشارقة الى 0.19% و0.16% في إمارة رأس الخيمة و0.03% في إمارة الفجيرة و0.02% في إمارة عجمان .

يشار الى أن الرقم القياسي للأسعار هو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين في الدولة .
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