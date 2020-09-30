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منوعات

كتبت وصيتها قبل الرحيل .. نورين شابة لم تتحمل فراق أبيها وماتت حزنا عليه.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:15 م
نورين و والدها
نورين و والدها
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مريم صليب
الحزن لا يعتصر القلب فقط ، بل يؤثر على أجهزة الجسم بأكمله، لا يملك البعض السيطرة على مشاعرهم عن فقدانهم شخصا ، فيتحول الحزن لوحش كاسر يلتهم الانسان نفسيا وجسديا وتتدهور حالته بمرور الايام. 


حزن رواد السوشيال ميديا على وفاة نورين أول أمس ، التي لم تتمكن استكمال حياتها بسبب وفاة أبيها يوم 19 أغسطس ، لم تتحمل ألم الفراق و الفقدان و لم يتمكن جسدها الصغير من التماسك امام الألم النفسي الذي أصابها. 

توفي والد نورين في يوم 19 من شهر أغسطس الماضي ، إثر أزمة قلبية ، و لم تتحمل نورين خبر وفاته، و تدهورت حالتها النفسية بشدة بعد وفاته لشدة تعلقها به. 

أمضت الفتاة ذات العمر و الجسد الصغيرين الايام لتقاوم ألم و هول الصدمة ، و لكنها لم تتمكن من التحمل ، و نقلتها والدتها الى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية و حزنها على فراق أبيها لشدة تعلقها به طيلة عمرها فلم تستوعب فكرة عدم وجوده و موته . 


مكنش ليا غيرك ، بعد وفاة والد نورين وضعت صورة تجمعهما على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك ، و تركت وصيتها لأصدقائها إذا توفيت ، إذ طلبت من أصدقائها الدعاء لها ، و الترحم عليها و أداء صلاة الغائب عليها و كتبت " مش لازم تلبسو أسود ، بس ادعولي" . 


كتبت وصيتها قبل الرحيل .. نورين شابة لم تتحمل فراق أبيها وماتت حزنا عليه.. صور
كتبت وصيتها قبل الرحيل .. نورين شابة لم تتحمل فراق أبيها وماتت حزنا عليه.. صور
كتبت وصيتها قبل الرحيل .. نورين شابة لم تتحمل فراق أبيها وماتت حزنا عليه.. صور
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