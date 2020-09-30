كتبت وصيتها قبل الرحيل .. نورين شابة لم تتحمل فراق أبيها وماتت حزنا عليه.. صور









حزن رواد السوشيال ميديا على وفاة نورين أول أمس ، التي لم تتمكن استكمال حياتها بسبب وفاة أبيها يوم 19 أغسطس ، لم تتحمل ألم الفراق و الفقدان و لم يتمكن جسدها الصغير من التماسك امام الألم النفسي الذي أصابها.





توفي والد نورين في يوم 19 من شهر أغسطس الماضي ، إثر أزمة قلبية ، و لم تتحمل نورين خبر وفاته، و تدهورت حالتها النفسية بشدة بعد وفاته لشدة تعلقها به.





أمضت الفتاة ذات العمر و الجسد الصغيرين الايام لتقاوم ألم و هول الصدمة ، و لكنها لم تتمكن من التحمل ، و نقلتها والدتها الى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية و حزنها على فراق أبيها لشدة تعلقها به طيلة عمرها فلم تستوعب فكرة عدم وجوده و موته .









مكنش ليا غيرك ، بعد وفاة والد نورين وضعت صورة تجمعهما على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك ، و تركت وصيتها لأصدقائها إذا توفيت ، إذ طلبت من أصدقائها الدعاء لها ، و الترحم عليها و أداء صلاة الغائب عليها و كتبت " مش لازم تلبسو أسود ، بس ادعولي" .









الحزن لا يعتصر القلب فقط ، بل يؤثر على أجهزة الجسم بأكمله، لا يملك البعض السيطرة على مشاعرهم عن فقدانهم شخصا ، فيتحول الحزن لوحش كاسر يلتهم الانسان نفسيا وجسديا وتتدهور حالته بمرور الايام.