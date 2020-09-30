محافظ المنيا يفتتح الدورة التدريبية التخصصية للميني فوتبول بالصعيد .. فيديو وصور

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، الدورة التدريبية التخصصية الأولي ، والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول، لتخريج أول جيل حكام ومدربين واداريين بمحافظات الصعيد ، وتستمر على مدار ثلاثة أيام ، بحضور نخبة من المحاضرين الدوليين للميني فوتبول من مصر وتونس ولبنان.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد ، وايمن عبدالرحمن الافندي رئيس منطقة المنيا .

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وأوضح محافظ المنيا أن افتتاح الدورة يأتي ضمن فعاليات تدشين اللعبة في المحافظة ، حيث تم في أغسطس الماضي افتتاح مقر للاتحاد وإطلاق رياضة الميني فوتبول ، مؤكدا على دعم كافة الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، على اعتبار ان الرياضة تساهم في غرس القيم الايجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الايجابي.



وأوضح أن المحافظة تعمل على تطوير وتجهيز كافة المنشات الرياضية من خلال إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب، من خلال 161 مركزا شبابيا و21 ناديا بجميع المراكز والمدن ،لافتا انه يجري إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب ،حيث يجري العمل في 8 مراكز شبابية جديدة .



وأشاد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول بدعم المحافظة اللامحدود لنشر اللعبة وتوفير كافة التسهيلات لدعمها في جميع المراكز ، لافتا الى أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف الى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب من خلال مراكز الشباب ولفت الى ان التدريب موجه لقطاع الصعيد في كل من محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان، وذلك استعدادا لاطلاق دوري اللعبة.



هذا وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.



وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.