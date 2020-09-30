استبعاد مدير مدرسة بالغربية لعدم نظافة الفصول وانتظام العاملين

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم عدداً من المدارس للوقوف على مدى الاستعدادات والانتهاء من أعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث قام بمتابعة عدد من مدارس إدارتي غرب وشرق طنطا التعليمية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2020م .

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كما توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة كفر المنشي للتعليم الأساسي بغرب طنطا، وتبين عدم انتظام العاملين بالمدرسة وعدم تواجد العاملين بالمدرسة حتى الساعة 9.45 صباحًا، كما تبين عدم قيام المدرسة بأي أعمال صيانة، أو تجهيزات لاستقبال العام الدراسي، وعدم وضع خطة للجداول، كما تبين أيضًا عدم نظافة المدرسة بالكامل، واحتياج الفصول والطرقات والسبورات إلى دهانات، والمقاعد إلى الإصلاح، والكهرباء إلى الصيانة، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وعطل بخط وحنفيات الحريق، وعلى الفور تمت إحالة الموضوع للشئون القانونية بالمديرية.





وفي مدرسة الشهيد مصطفى على عبد الرحمن للتعليم الأساسي بغرب طنطا، تبين عدم انضباط العاملين داخل المدرسة بالمرحلة الثانوية، وعدم قيام المدرسة بأعمال الصيانة حتى الآن، وعدم وجود أي إجراءات احترازية أو تجهيز المواد اللازمة لذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.





كما تبين خلال المتابعة عدم نظافة دورات المياه وتردي حالتها، ووجود مخلفات متراكمة بجوار السور وخلف المباني المدرسية، ووجود حشائش عالية وهيش بالفناء تحتاج إلى الإزالة والتقليم، بالإضافة إلى عدم وضع خطة الجداول والتكليفات على المناهج الدراسية، وعدم توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وعلى الفور تم استبعاد مدير إدارة المرحلة الثانوية بالمدرسة، وإحالة الموضوع للشئون القانونية بالمديرية لأعمال شئونها.





واختتم "حسن" جولته التفقدية بمدرسة الوحدة المجمعة بدفرة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تبين قيام مدير المدرسة والعاملين بإجراء الصيانة بالفصول من دهانات وإصلاح أثاث وكهرباء، وتوافر جميع الإجراءات الاحترازية استعدادًا للعام الدراسي، وقيام مدير المدرسة بوضع الخطط والتكليفات للعاملين وتفعيلها، وانضباط جميع العاملين بالمدرسة.



