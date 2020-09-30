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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل أصحاب مبادرة "بسمة ورسمة" لتجميل الجداريات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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مروة فاضل

 

إلتقي اليوم اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الشباب والفتيات  الموهوبين من أبناء المحافظة وأصحاب مبادرة " بسمة ورسمة " ، بحضور المهندس محمد زكريا المتحدث الرسمي للمبادرة و أحمد فتحي مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة ، وذلك لتجميل وتطوير الجداريات والميادين بنطاق المحافظة.

 

حيث أوضح المتحدث الرسمي لمبادرة " بسمة ورسمة " بأن المبادرة تضم مجموعة موهوبة ومتميزة من الشباب والفتيات تعمل علي نشر ثقافة الفنون التشكيلية بمختلف الأماكن وتهدف الي رسم البسمة والتفاؤل والأمل في المجتمع المنوفي وذلك من خلال بصمتنا المميزة في كل مكان بإستخدام الرسم بجميع الخامات ( رصاص ، فحم ، زيت ، ماء ) 


بالاضافة الي عمل تصميمات جرافيك ديزاين ، هاند ميد ( كروشيه ، استرنج أرت ، اكسسوارات ) وكذا تلوين جدران الشوارع والميادين وغيرها وتنفيذ كثير من الفنون المختلفة لاضفاء المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة .

 

 أشاد محافظ المنوفية بهؤلاء الشباب أصحاب مبادرة " بسمة ورسمة " ، موجهًا بالبدء بتنفيذ المبادرة بتجميل أسوار مديرية الري بشبين الكوم  كمرحلة أولي لتحسين الرؤية البصرية ولإضفاء مظهر حضارى وجمالى للمحافظة ، مؤكدًا دعمه الكامل للشباب والفتيات الموهوبين من أبناء المحافظة

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