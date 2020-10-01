التشكيلي محمد ربيع يفتتح معرضه حراس الطبيعة

يفتتح جاليري "تام" يوم الجمعة المقبل معرض "حراس الطبيعة"، للفنان التشكيلي محمد ربيع، في تمام السابعة مساءً بمقر الجاليري.





وأعمال محمد ربيع الفنية متجذرة بعمق في هوية مسقط رأسه بالمنيا، حيث ولد في عام 1986، فيقدم مزيجًا متعدد الطبقات من مختلف العصور والثقافات التي تشكل التراث الغني لجنوب مصر.





يستخلص ربيع عدة مفاهيم من هذا التاريخ ويجزئها، ثم يترجمها بمفهومه المعاصر، ومن خلال الصورة التي يعكسها في لوحاته يمكن لمشاهد فنه الاتصال فورًا بالشخصيات المصورة.





يُشار إلى أن المعرض سيواصل فعالياته حتى 29 أكتوبر المُقبل.