تخليداً لذكراه ...إطلاق اسم رئيس مركز ومدينة دمنهور علي المدرسة المتميزة الرسمية للغات

قرّر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إطلاق اسم المحاسب محمد علي خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور والذي وافته المنية فجر اليوم الاربعاء علي مدرسة دمنهور المتميزة الرسمية للغات بمدينة دمنهور تخليدا وتكريما لذكراه .

أكد المحافظ، أن الفقيد أدى عمله بتفانٍ وحب إخلاص لوطنه فكان نموذجا يحتذى به ومثالا للاخلاص والتفانى فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم وضع اللافتة الخاصة بإسم المدرسة الجديد لتحمل إسم المحاسب محمد على خميس لتكون رمزًا وإسمًا وعنوانا ولتقدير ابناء الدولة المخلصين وتكريما وتخليدا لذكراه.

وكان قد أصدر اللواء هشام آمنة-محافظ البحيرة القرار رقم ٨٣٢ لسنه ٢٠٢٠ والمتضمن :- تكليف عادل عبد الكريم عبد العال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة المحموديه بدرجه مدير عام للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور لحين شغلها بالطرق المقرره قانونا.

كما تم تكليف محمود فوزي الرمسيسي مدير ادارة المجالس واللجان بالدرجه الأولى التخصصيه للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية .لمدة سته أشهر او لحين بلوغه سن الإحالة للمعاش أيهما أقرب

وكان قد تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باسمة وبأسم شعب البحيرة واجهزتها التنفيذية بخالص التعازي والمواساه لوفاة المحاسب محمد على خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والذى وافته المنيه فجر اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن الفقيد أدى عمله بتفان وحب واخلاص لوطنه فكان نموذج يحتذى به ومثالا للاخلاص والتفانى فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بامانه وصدق،كما كان يتمتع بحب و إحترام جميع من يعرفه من اقرانه فى العمل

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اطلاق اسم الفقيد على احد معالم مدينة دمنهور تخليدا لذكراه.

متقدما لاسرته بخالص العزاء داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته

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