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منير أديب: المنصات الإرهابية هدفها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى مصر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:14 م
الجماعات الارهابية
الجماعات الارهابية
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هاجر إبراهيم
قال منير أديب، الباحث والمتخصص بشئون الجماعات الإرهابية، إن المنصات الإعلامية التابعة للحركات والتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمون الهدف منها نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدول المستقرة.

وأضاف "أديب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دم ام سي"، أن تلك الجماعات الإرهابية يريدون نشر الفوضى فى كافة الدول العربية، موضحا أنهم ينشرون الإعلامى الذى يستهدف الأنظمة العربية بأكملها، بما فيها مصر.

وتابع أن أغلب هذا المحتوى الإعلامى يسلط الضوء بشكل كبير على مصر، لافتا إلى أن ذلك نتيجة أنهم ينتمون ويدركون أنه إذا سقطت مصر سقطت المنطقة العربية بأكملها.

وأكد أن تلك الجامعات يريدون إقامة ما يتم تسميته بالدولة الإسلامية، متابعا أنهم ينفذون أغلب مجهودهم على مصر، معتقدين أن تزييف الواقع والحقائق قد يصل بهم إلى الوصول للحكم.

وأشار إلى أن تلك الجماعات فضلوا فى إقناع الناس بتلك الأفكار المتطرفة، فبالتالى لجأوا إلى محتوى إعلامي أغلبه معلومات خاطئة زيفوا بها الحقيقة والواقع، وفى نفس الوقت أستهدفوا الدولة المصرية.

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