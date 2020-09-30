انهيار جزء بجسر الرياح التوفيقى بقرية العمار فى طوخ .. صور

شهدت قرية العمار الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، تعرض جسر الرياح التوفيقي بالمنطقة الواقعة قرب كوبري العمار الكبرى في اتجاه بنها، لحادث انهيار جزئي، دون حدوث أي إصابات.







وتبين حدوث الانهيار في المنطقة قرب كوبري العمار الكبرى باتجاه مدينة بنها، وتم ردم مكان الانهيار باستخدام المعدات والسيارات التابعة لمجلس مركز ومدينة طوخ.



جاء رصد الانهيار الجزئي في الرياح التوفيقي في إطار التوجيهات التي أصدرها محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، مؤخرا، بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لجسور المجارى المائية، وسط تحذيرات بغرق بعض المناطق، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.



فى سياق متصل أكد كد المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الرى بالقليوبية، أن المشروع القونى لتأهيل الترع بنطاق المحافظة يضم فى مرحلته الأولى إعادة تأهيل وتبطين 15 ترعة بنطاق مراكز المحافظة بطول 85 كيلو مترا حيث تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يلغ إجمالى عدد الترع التى سيتم تأهيلها بالمحافظة 55 ترعة بإجمالى أطوال 280 كيلو مترا بتكلفة إجمالية تخطت الـ 400 مليون جنيه.



وتلقى رئيس مركز ومدينة طوخ، أحمد الوزيري، إخطارًا من رئيس الوحدة المحلية بقرية العمار الكبرى، بحدوث انهيار جزئي في جسر الرياح التوفيقي، وعلى الفور انتقل نائب رئيس المدينة، سمير عمر، إلى موقع البلاغ، يرافقه معدات الحملة الميكانيكية.