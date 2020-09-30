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اقتصاد

هالة السعيد: ضبط الزيادة السكانية يرتقي بجودة الحياة للأسرة الـمصرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

وأكدت هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

يُشار إلى أن عدد سكان مصر قد تخطى  100 مليون نسمة، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل ١٠ أفراد كل ثلاث دقائق، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

 وتستقبل اليوم الأربعاء هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ بمقر ديوان عام الوزراة وذلك لمناقشة موضوع تنظيم الأسرة والتأثيرات التنموية للزيادة السكانية.

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