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فن

المستشار الإعلامي لشركة عالم الفن: نقدم الدليل على أحقيتنا فى تراث أم كلثوم لـ كرم جبر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:38 م
ام كلثوم
ام كلثوم
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أحمد إبراهيم
كشف على عبد الفتاح المستشار الإعلامي لشركة عالم الفن عن الإجراءات التى يتم اتباعها من قبل الشركة فى الأزمة الراهنة والخاصة بأحقية تراث أم كلثوم والتى تشهد نزاعا بين الشركة وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والتى اصدر حكما بخصوصها من قبل المحكمة الاقتصادية بأحقية صوت القاهرة فى ملكية تراث أم كلثوم.
 
وقال على عبد الفتاح فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان البيان الذى أصدرته صوت القاهرة مضلل وغير حقيقى حيث لم يتم اصدار حكم نهائى بهذا الشان وهو الامر الذى استوقف الشركة وتبعته ببيان تفصيلى يكشف كافة الإجراءات خاصة ان ليس هناك مستند رسمى صدر عن الشركة او المحكمة يفيد بأحقية صوت القاهرة فى تراث ام كلثوم والذى اصدره بالتالى المجلس الاعلى للاعلام. 

واضاف عبد الفتاح قائلا : ان ما اصدرته صوت القاهرة غير صحيح ومضلل وهناك مستندات تملكها شركة عالم الفن متمثلة فى المنتج محسن جابر تثبت احقيتنا فى تراث ام كثلوم من قبل الورثة. 

واوضح عبد الفتاح قائلا : اننا اصدرنا بيانا امس وبناء عليه هناك عدة اجراءات يتم اتخاذها من قبل الشركة ضد شركة صوت القاهرة وهى اولا التواصل مع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وتسليمه كافة المستندات المطلوبة والتى تفيد باحقيتنا فى تراث ام كلثوم وخاصة ان المجلس هى الجهة المنوطة التى  تفصل بيننا فى هذا النزاع.   

وكان محسن جابر قد أصدر بيانا امس جاء فيه : "ردا على بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الذى يحذر فيه كل القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر، من إذاعة أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم صاحبة لقب "كوكب الشرق"، دون الحصول على موافقة مكتوبة من شركة صوت القاهرة، بصفتها المالكة حصريا لحقوق أغاني المطربة الراحلة، قال المنتج محسن جابر فى بيان له منذ قليل:"إن أغانى أم كلثوم بالقانون ملكى أنا، وأن ما تم نشره من رئيس المجلس الأعلى للإعلام الذى يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة أشارت فيه بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات، هذا الزعم لا أساس له من الصحة".
 
وأضاف:"  إن الحكم الذى أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقًا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك قالت المحكمة إن شركة ستارز للإنتاج الفني هى المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وأنها التى صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 ليس هذا فقط بل إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكمًا بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغًا قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010، ومن ثم فإن ما ذكرته شركة "صوت القاهرة"، لا أساس له من الصحة.
 
وتابع جابر فى بيانه، أنه يقدر ويحترم الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع، وأكد جابر أنه على أتم الاستعداد للاجتماع معه وإطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقًا للحقيقة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أخطر القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس بأن صوت القاهرة هى المالكة لهذه الحقوق وأن أى تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أى من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التى تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة.
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