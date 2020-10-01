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15 فائدة لـ قرع عسل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوي القرع على نسبة عالية من فيتامين D والمعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور و البيتا كاروتين و فيتامين C وفيتامين E وبعض الأملاح المعدنية،لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،بعض فوائد قرع العسل الصحية.

فوائد القرع الصحية :

1- يفيد لحل مشكلة حصى الكلى والمرارة عند تناوله عصيرا ثلاث مرات يوميًا لعشرة أيام
2- يمنع تصلب الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية
3- يعالج عسر الهضم والإمساك
4- علاج القرحة و الحموضة
5- مهدئ نفسي جيد و فعال جدًا في علاج الأرق. بتناول كوب من عصيره مع العسل يوميًا.
6- يقلل من مخاطر إرتفاع ضغط الدم و نسبة الكوليسترول الضار
7- يشفي من إلتهاب الكبد الفيروسي A النشط
8- يقوي المناعة لغناه بفيتامين C و هو فعال في تحسين صحة الجسم و الحماية من الأمراض المختلفة.
9- يحافظ علي نضارة و جمال البشرة لغناه بفيتامين C, E و البيتا كاروتين
10- فعال في شفاء الجروح و الإلتهابات والدمامل و لدغات الحشرات و ذلك لأنه يحتوي علي كمية عالية من مضادات الأكسدة.
11- مقاومة التجاعيد و العمل كمرطب للبشرة بمزجه مع العسل واللبن و عصير الليمون واستعماله موضعيا
12- يعزز من نمو الشعر وترطيبه وتجديد الشعر التالف ومنع تساقطه ويعمل كبلسم طبيعي جيد للشعر . فهو مصدر لغناه بفيتامين A والبوتاسيوم
13- خفض خطر الإصابة بالسرطان: تبين بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان القولون.
14- مكافحة السكري: بسبب تأثيره القوي على امتصاص الجلوكوز.
15- تعزيز صحة العين: لغناه بالمواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين وكلها مواد بينت الأبحاث بأنها مهمة لدعم صحة العين ومنع الضرر التنكسية.
يمكن تناوله مطبوخا او مسلوقا او معصورا او بالخلاط كما يمكن تطبيق عصيره مو ضعيا
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