يصعقهم بالكهرباء.. أمير قطر يعذب العاملين معه ويسلب حقوقهم الإنسانية |تفاصيل

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما ارتكبه أحد أفراد العائلة المالكة باستخدام الصدمة الكهربائية بإذن من أمير قطر كعقاب لأحد العمال لتخويف بقية العمال جريمة يعاقب عليها القانون القطري والدولي.





وأوضح حافظ أبو سعدة خلال مداخلته الهاتفية على dmc أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، موضحًا أن أمير قطر حجز دكتوره الخاص باعتباره شاهد على أعماله لأكثر من 36 ساعة في تعذيب مستمر مما جعله يلقى بنفسه من ارتفاع 18 مترا، مشيرًا إلى أن إلقاء الطبيب نفسه تسبب له في قصور وإعاقة جسدية.





أضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حارسه الشخصي الذى كان ينفذ هذه الجرائم شهد بارتكاب أمير قطر لهذه الأعمال المشينة ،فترك العمل لديه بعد رفضه قتل اثنين من الأشخاص ،مؤكدًا أن أمير قطر شخص يتسم بالعدوانية ومجرم لا يتوارى عن فعل شيء.





تابع حافظ أبو سعدة ، أن أمير قطر الآن يتهرب من استلام الدعوى الجنائية بعد إعلان المحكمة الفيدرالية منعه من مغادرة البلاد لمثوله أمام القضاء الأمريكي ،موضحًا أن الأشخاص الضحايا أمريكيين الجنسية وأن جرائم التعذيب من الجرائم الكبرى وفق للقانون الأمريكي.





أكد "حافظ أبو سعدة ، أن الإعاقة الجسدية للطبيب وشهادة الحارس الشخص والمزيد من الضحايا والجرائم الأخرى من العاملين لديه تثبت ارتكابه لهذ الجرائم، منوهًا إلى أن الجرائم المشينة تثبت أن هذه العائلة لديها ميول عدوانية وهذه يوضح طبيعة علاقتهم بالمنظمات الإرهابية في العالم كله.