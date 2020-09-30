AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يصعقهم بالكهرباء.. أمير قطر يعذب العاملين معه ويسلب حقوقهم الإنسانية |تفاصيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:27 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
Advertisements
قسم التوك شو
قال حافظ أبو سعدة  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما ارتكبه أحد أفراد العائلة المالكة باستخدام الصدمة الكهربائية  بإذن من أمير قطر كعقاب لأحد العمال لتخويف بقية العمال جريمة يعاقب عليها القانون القطري والدولي.

وأوضح  حافظ أبو سعدة خلال مداخلته الهاتفية على dmc أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، موضحًا أن أمير قطر حجز دكتوره الخاص باعتباره شاهد على أعماله لأكثر من 36 ساعة في تعذيب مستمر مما جعله يلقى بنفسه من ارتفاع 18 مترا، مشيرًا إلى أن إلقاء الطبيب نفسه تسبب له في قصور وإعاقة جسدية.

أضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حارسه الشخصي الذى كان ينفذ هذه الجرائم شهد بارتكاب أمير قطر لهذه الأعمال المشينة ،فترك العمل لديه بعد رفضه قتل اثنين من الأشخاص ،مؤكدًا أن أمير قطر شخص يتسم بالعدوانية ومجرم لا يتوارى عن فعل شيء.

تابع حافظ أبو سعدة ، أن أمير قطر الآن يتهرب من استلام الدعوى الجنائية بعد إعلان المحكمة الفيدرالية  منعه من مغادرة البلاد لمثوله أمام القضاء الأمريكي ،موضحًا أن الأشخاص الضحايا أمريكيين الجنسية وأن جرائم التعذيب من الجرائم الكبرى وفق للقانون الأمريكي.

أكد "حافظ أبو سعدة ، أن الإعاقة الجسدية للطبيب وشهادة الحارس الشخص والمزيد من الضحايا والجرائم الأخرى من العاملين لديه تثبت ارتكابه لهذ الجرائم، منوهًا إلى أن الجرائم المشينة تثبت أن هذه العائلة لديها ميول عدوانية وهذه يوضح طبيعة علاقتهم بالمنظمات الإرهابية في العالم كله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاكات.. هيومن رايتس ووتش تفضح قطر: العمالة تعمل بشكل إجباري ولا تحصل على حقوقها

حافظ أبو سعدة: أتوقع مشاركة النواب الحاليين بشكل كبير في انتخابات البرلمان المقبلة.. فيديو

حافظ أبو سعدة: كلمة السيسي للأمم المتحدة سلطت الضوء على أهم القضايا المحلية والإقليمية

ترشيحاتنا

خبراء الآثار: شذوذ حراري في قوالب الطوب الموجودة على سطح الهرم الأكبر

موعد سعر البنزين الجديد في مصر.. التدخل الخامس خلال أيام

الرئيس الأرميني يطلب من السيسي استخدام اتصالاته لحل النزاع مع أذربيجان

صن داونز لـ"صدى البلد": رفضنا رحيل جهاز موسيماني بالكامل.. وتوقيت رحيله غير مناسب

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

بعد مناظرته الساخنة مع بايدن.. ترامب يفتح النار على الجميع ويحذر من دمار أمريكا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى اليوم العالمى للقهوة..تعرف على أهمية تناول كوب ماء بعدها

بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة

جريئة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيد ميلادها