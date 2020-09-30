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فن

عاش يا كابتن.. مي زايد: تنفيذ الفيلم لم يكن مشروطا بحصول "زبيبة" على بطولة فى رفع الأثقال

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:35 م
مى زايد
مى زايد
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أحمد إبراهيم
كشفت المخرجة مى زايد عن بعض تفاصيل الخاصة بفيلمها الوثائقى الجديد "عاش يا كابتن" الذى يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والاربعين. 

وقالت مى زايد : "بالتأكيد كان شيئا إيجابيا أن الرحلة التي بدأتها زبيبة كللت بالنجاح، وحصلت على بطولة أفريقيا، ولكن الفيلم لم يكن مرهونا أو مشروطا تنفيذه بحصولها على بطولة بقدر ما كان اهتمامي الأكبر على معاناة الرحلة. 

وأضافت مى زايد قائلة : الهدف الاساس الذى كنت ارغب فى القاء الضوء عليه هو كيف أن هؤلاء الفتيات لديهن حلم وهدف يرغبن في تنفيذه،  وسط تحديات الظروف والعوامل الحياتية والإمكانيات التي تكاد تكون معدومة. 

واوضحت مى قائلة : "أتصور أنني كنت استمر في تنفيذ الفيلم حتى في حالة عدم تحقيقها بطولة أفريقيا، وهى الآن مازالت تستعد لبطولة العالم، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وهو ما يوضحه أيضا نهاية العمل. 

ومن المقرر أن تتنافس مى زايد بفيلمها "عاش يا كابتن" فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة ولاالتى يشارك بها ايضا فيلم "حظر تجول" والذى يقوم باخراجه امير رمسيس.   
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