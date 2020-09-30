السيسي: علينا التحرك بقوة للحفاظ على الطبيعة وحماية مواردنا.. وجائحة كورونا عززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء مستقبل الأرض.. فيديو





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة التنوع البيولوجي المتزامنة مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، تنعقد في ظل ظرف استثنائي راهن، يتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، وتبعاته الاقتصادية، والاجتماعية، لافتًا إلى أنه مع تزايد الوعي بخطورة التحديات البازغة وتشابك آثارها، وعلى رأسها القضايا البيئية وتداعياتها غير المسبوقة؛ وهو ما أثبت صواب رؤية المجتمع الدولي حين وضع نصب عينيه مبدأ الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي كأحد أولويات التعاون الدولي.









وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، فإن التدهور المطرد في التنوع البيولوجي، والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية؛ بات يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية، في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا كافة، وتعمق من الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة.









وأشار إلى أنها تحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا، لاسيما في الدول النامية والأقل نموًا، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة تغير المناخ، وما تمثله من خطر وثيق الصلة بفقدان التنوع البيولوجي، ومن ثم فإننا أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة يفرض علينا العيش في تناغم معها، وهو ما يمثل جوهر مقصدنا المشترك عبر الربط بين التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن قمة التنوع البيولوجي تأتي في ظل ظرف استثنائي راهن متمثل في انتشار فيروس كورونا، مضيفًا : نحن أمام اختبار حقيقي مع الطبيعة للعيش في تناغم معها بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.









ونوه الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقا وفاعلية، في مواجهة التطورات التي تهدد دولنا"، مؤكدًا حرص مصر على دعم جهود أفريقيا في الحفاظ على التنوع البيولوجي.









وأكد أن مصر حرصت دوما، ولا تزال، على استدامة النظم الأيكولوجية لحوض نهر النيل، ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله، مضيفًا أن المياه حجر الزاوية فى جهود مصر للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، موضحا أن جائحة كورونا قد فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف من ناحية، مؤكدًا أن أن جائحة كورونا عززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة عليه من ناحية أخرى.









ولفت إلى أنه استنادا إلى مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والتفاوت فى القدرات بين الدول المتقدمة والنامية، مشيرا إلى ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحى الحياة، مضيفًا أنه من الضروري التحرك بشكل أكثر فاعلية فى مواجهة التطورات التى تهدد الطبيعة.



