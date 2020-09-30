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رياضة

النصر السعودي يطيح بـ أهلي جدة ويتأهل لـ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد فوزه على مواطنه، أهلي جدة، بهدفين نظيفين.

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب بيتي في الدقيقة 13، بعد تمريرة رائعة من زميله الغنام، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

وأضاع المغربي عبد الرزاق حمد الله، فرصتين محققتين للتسجيل وتعزيز النتيجة لفريقه النصر في الدقيقة 30، عندما جاورت رأسيته مرمى أهلي جدة، وبعدها بدقيقة بتسديدة قوية جاورت القائم الأيمن لفريق الأهلي.

وفي الشوط الثاني، أكد عبدالفتاح عسيري تأهل فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليحجز النصر أولى المقاعد في المربع الذهبي.

يذكر أن نادي النصر تأهل لهذا الدور؛ بعد إقصائه لنظيره، نادي التعاون، بهدف نظيف في دور الـ16.

وتأهل أهلي جدة لذات الدور بعد فوزه على شباب الأهلي في دور الـ 16 بضربات الحظ الترجيحية.
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