AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"جوازة ست نجوم" تعود من جديد ضمن مبادرة "المؤلف مصري"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

يقدم العرض المسرحى "جوازة ست نجوم" من جديد أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ١، ٢، ٣ أكتوبر علي مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح  بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي.



عرض "جوازة ست نجوم" تدور أحداثه حول عروسين في يوم زفافهما ..يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وافكار حديثه وافكار قديمة ويكون قرارهما في النهاية الاعتماد علي نفسيهما وإبعاد الجميع.




العرض بطولة رضا ادريس، رشاد رشدي ، شريهان شاذلي، محمد فاروق ، بيلار سامي ، مروان نور ، ديكور دنيا عزيز، موسيقي شريف ياسر، ومساعدي اخراج ياسمين سعيد ، عبد الرحمن كمال ، تأليف وإخراج احمد مصطفى.




جدير بالذكر ان العرض المسرحى "جوازة ست نجوم" خامس عروض مبادرة "المؤلف مصري" والتي تهدف لتنشيط الحركة المسرحية ودعم وتحفيز المؤلف المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. رحلة سعيدة.. على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

لإثراء فنون المسرح.. وزيرة الثقافة تطلق ملتقى المبادرة المسرحية المؤلف مصري

عرض مسرحية البيت بملتقى مبادرة المؤلف مصرى يومين بالإسكندرية

"البيت" أولى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصري" الخميس

البيت الفنى يبدأ مبادرة «المؤلف مصري» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

عرض مسرحية "خارج المجموع" ضمن مبادرة المؤلف مصرى.. الخميس

ترشيحاتنا

سر تعاقد الأهلي مع موسيماني.. واجتماع لجنة التخطيط مع الجنوب أفريقي الجمعة

طفلان يعيشان مع جثة جدتهما في المنزل لمدة 5 أيام حتى تعفنت.. صور

قضايا فساد وغسل أموال.. مصر أعدت ملفا شاملا لتسلم المقاول الهارب محمد علي من إسبانيا

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

بعد حلف نواف الأحمد اليمين الدستورية.. أقوى 3 أمراء مرشحين لمنصب ولى عهد الكويت

بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. غادة عبدالرازق تستعرض جمالها على إنستجرام

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد