بإطلالة شتوية.. غادة عبدالرازق تستعرض جمالها على إنستجرام

اقرأ أيضًا |

كما اختارت تسريحة الكعكة الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الذهبية لإكمال ظهورها.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.



