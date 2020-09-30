بإطلالة شتوية.. غادة عبدالرازق تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية تكشف جمالها وأناقتها.
وظهرت بها غادة عبد الرازق، ببلوفر أنيق وجذاب باللون البيج الذى يبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة الرقبة العالية التى تبرز عن أناقتها.
اقرأ أيضًا |
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق في المكياج على اللون البينك الناعم للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكارا السوداء.
كما اختارت تسريحة الكعكة الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الذهبية لإكمال ظهورها.
وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.
ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.