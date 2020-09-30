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مرأة

للوجه .. 4 استخدامات غير متوقعة للفازلين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:53 م
للوجه .. 4 استخدامات
للوجه .. 4 استخدامات غير متوقعة للفازلين
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اسماء محمد
تبحث النساء عن طرق تساعد فى زيادة جمالها وجاذبيتها وفى نفس الوقت تكن سهلة التطبيق بأسعار قليلة ..ولكن هل تعلمي أن الفازلين قادر على تحقيق كل ذلك . 

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قدم موقع " برايت سايد " عدة استخدامات للفازلين تجعله فعال فى جمال كل جزء من الوجه.

مرطب ومثبت مكياج:
 ضعي بعض الفازلين على الجفون قبل استخدام ظلال العيون. سوف يستمر المكياج لفترة أطول ويحصل على لمعان رطب خفيف. لا يسبب هذا العلاج تهيجًا للبشرة الحساسة لأنه يستخدمه حتى الأطباء عند إجراء بعض علاجات العين .

الحاجبين
ضعي قطرة من الفازلين على فرشاة نظيفة ومشط الحاجبين لإعطاء الشعر الاتجاه المطلوب. سوف يجف ، وسيحافظ الحاجبان على الشكل الصحيح طوال اليوم.

رموش العين
ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على الرموش قبل النوم. يمكن أن يساعدهم على النمو بشكل أسرع وأكثر سمكًا بمرور الوقت.

إزالة المكياج
انقعي كرة قطنية بهلام البترول واستخدميها لإزالة المكياج. يزيل حتى مستحضرات التجميل المقاومة للماء. يحسن الاستخدام المنتظم للهلام البترولي عالي الجودة حالة الجلد ويساعدك على تجنب التجاعيد المبكرة.

شفاه
إن استخدام هذا المنتج كبلسم للشفاه لن يحمي شفتيك من العوامل الجوية فحسب ، بل يعالج الخشونة، و أضف قليلًا من القرفة إلى الفازلين ، وستحصل على مرطب للشفاه يمنح شفتيك الانتفاخ المطلوب.
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