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بين الناس

واحد اغتصب ابني ورماه في كابينة الأسانسير.. حارس عقار يناشد وزارة الصحة إجراء عملية تجميل لنجله.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن حسن عبد الرؤف ، حارس عقار ، بمنطقة الطوابق الجيزة ، والد الطفل " محمود " ، البالغ من العمر 7 سنوات ،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ لإجراء عملية تجميل لابنه .

ويقول فى رسالته : أنا اعمل حارس عقار رقم 13 شارع ابو جمال البنا المتفرع من مدينة الرحمن الصفا والمروة الطوابق ، وقام أحد سكان العمارة بالدور الحادى عشر باغتصاب أبنى وعند بدء ابني بالصراخ والأستغاثة ،  فقام الجانى بإلقائه من كابينة الأسانسير، ولحسن الحظ أن الأسانسير كان في الدور السابع.

وأضاف: تم نقل ابني الى مستشفى الهرم وعمل عملية؛ ودفعت فيها كل ما أملك ، وهو الأن بحاجة الى عمل عملية تجملية آخرى و لا أقدر على دفع تكاليفها .

للتواصل مع والد الطفل 
01113709748
أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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