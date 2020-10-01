واحد اغتصب ابني ورماه في كابينة الأسانسير.. حارس عقار يناشد وزارة الصحة إجراء عملية تجميل لنجله.. صور

استغاث المواطن حسن عبد الرؤف ، حارس عقار ، بمنطقة الطوابق الجيزة ، والد الطفل " محمود " ، البالغ من العمر 7 سنوات ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ لإجراء عملية تجميل لابنه .





ويقول فى رسالته : أنا اعمل حارس عقار رقم 13 شارع ابو جمال البنا المتفرع من مدينة الرحمن الصفا والمروة الطوابق ، وقام أحد سكان العمارة بالدور الحادى عشر باغتصاب أبنى وعند بدء ابني بالصراخ والأستغاثة ، فقام الجانى بإلقائه من كابينة الأسانسير، ولحسن الحظ أن الأسانسير كان في الدور السابع.





وأضاف: تم نقل ابني الى مستشفى الهرم وعمل عملية؛ ودفعت فيها كل ما أملك ، وهو الأن بحاجة الى عمل عملية تجملية آخرى و لا أقدر على دفع تكاليفها .





للتواصل مع والد الطفل

01113709748

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



