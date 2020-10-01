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بين الناس

أسرة تطلب المساعدة للعثور على طفلهم المتغيب عن منزله بالمرج الجديدة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث والد الطفل "عاصم محمد" وشهرتة حبيشة، البالغ من العمر 8 سنوات، من خلال رسالة إلى خدمة القرّاء التي يُقدّمها موقع "صدى البلد" من تغيب نجله عن منزله.

ويقول فى رسالته: "ابنى كان لابس تيشرت كرة، مقلم احمر واسود، وبنطلون رمادي، وشعره محلوق، خرج من منزله فى شارع 10 في المرج الجديدة، ولم يستدل عنه حتى الآن".

للتواصل مع القارئ
01143956819

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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