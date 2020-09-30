خلال 5 أيام.. بنك مصر يكشف مزايا أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة أونلاين

أشاد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، بقانون البنوك الجديد، مؤكداً أن قانون البنوك الجديد يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري.





وأكد المغربي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج مال وأعمال، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن بنك مصر يطلق أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة، وهذا القرض «أونلاين» يعد أسرع قرض في مصر.





وأوضح عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، تفاصيل جديدة بشأن القرض، قائلا : إن الحصول على القرض يتم من خلال 5 أيام من تقديم الطلب، مشيرا إلى أن القرض يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي.





وفي السياق نفسه أشار عاكف المغربي نائب رئيس بنك صر، إلى أن الإصلاح الاقتصادي أسهم في تحسين اداء مؤشرات الاقتصادي المصري.