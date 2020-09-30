مستشار سابق لـ ترامب يكشف الفئة التي ستقرر رئيس أمريكا المقبل

قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب ، إن من يتبع ترامب لن يتأثر بمناظرة أمس وايضًا من يتبع بايدن لن يتأثر بمناظرة أمس ، فكل مواطن يتبع مرشحا سيعطى له صوته.









وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الكتلة الصامته هى من تتأثر بكلام كل مرشح فقط، كاشفًا : الفئة الصامتة هى من ستقرر رئيس أمريكا المقبل".









ولفت إلى أن المجتمع الأمريكى مهتم بالمشكلات التى تواجههم أكثر من المناظرات التى تتم أو ستتم، وأن مدير المناظرة سعى لإفساد المناظرة.









وأشار إلى أن المناظرة بين الرئيس الأمريكى ترامب وجون بايدن، كانت هوليودية، وأوضح أن ترامب أكد أن كل قوات الشرطة أعلنت دعمها له ولكن بايدن لم يستطع التعليق.









وأوضح أن ترامب يعلم جيدًا موقف الإعلام الأمريكي منه لذلك اتبع ذلك الأسلوب فى المناظرة، وكشف أن هناك ملايين الأمريكيين لا يردون على المناظرة.



