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برلمان

برلماني: قرار الرئيس باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة انحياز للمواطن البسيط

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي استمرار منحة العمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه لكل فرد، لنحو ثلاثة أشهر قادمة ، قائلا: قرار ينحاز للمواطن البسيط، ويؤكد إحساس الدولة بالظروف الصعبة للكثيرين بسبب فيروس كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، إلى قرار هام آخر أصدرته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمتمثل في استمرار  تأجيل سداد مستحقات المياه والكهرباء للمنشآت السياحية حتى آخر العام.

وشدد بدوي على أهمية هذه القرارات المنحازة للمواطن المصري، وتؤكد وقوف الدولة بجانب الجميع.

وأكد  أن الدولة رصدت عشرات المليارات خلال أزمة كورونا لمواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية، وهو ما انعكس بشكل عام على الأداء الاقتصادي وانعكس أيضا على خطة الدولة لمواجهة الوباء بكل قوة والتصدي له.
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