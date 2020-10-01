مليش علاقة بموتها.. اعترافات المتهم بقتل زوجته بالشرقية

مليش علاقة بموتها وقضاء الله نفذ واتهامات أسرة زوجتي لا أساس لها من الصحة.. بهذه الكلمات وقف الزوج المتهم في واقعة وفاة زوجته بعزبة بين الجسرين التابعة لقرية إنشاص البصل بمركز الزقازيق يدلي باعترافاته أمام رجال المباحث بمركز الزقازيق.

وأنكر الزوج جميع الاتهامات الموجة له من قبل أسرة زوجته، مشيرا إلى أنه لا علاقه له بوفاة زوجته "ن"، 21 سنة، ربة منزل، كما اتهمته أسرة زوجته، مؤكدا أن جميع الخلافات بينهم كانت خلافات أسرية عادية لا تصل إلى درجة القتل.





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فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز ، على العامل وقررت نيابة مركز الزقازيق، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الأحرار بوصول "ن"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بين الجسرين أنشاص البصل دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة لم يستطع الجزم بسبب الوفاة، لوجود كدمة بالذراع.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لفحص البلاغ، وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها أمس، وتوفيت اليوم، واتهمت أسرة الزوجة زوجها، 36 سنة، عامل، بالتسبب فى الوفاة بسبب خلافات زوجية بينهما، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوج، وقررت نيابة مركز الزقازيق، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.