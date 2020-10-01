AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مليش علاقة بموتها.. اعترافات المتهم بقتل زوجته بالشرقية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
محمد الطحاوي

مليش علاقة بموتها وقضاء الله نفذ واتهامات أسرة زوجتي لا أساس لها من الصحة.. بهذه الكلمات وقف الزوج المتهم في واقعة وفاة زوجته بعزبة بين الجسرين التابعة لقرية إنشاص البصل بمركز الزقازيق يدلي باعترافاته أمام رجال المباحث بمركز الزقازيق.

 

وأنكر الزوج جميع الاتهامات الموجة له من قبل أسرة زوجته، مشيرا إلى أنه لا علاقه له بوفاة زوجته "ن"، 21 سنة، ربة منزل، كما اتهمته أسرة زوجته، مؤكدا أن جميع الخلافات بينهم كانت خلافات أسرية عادية لا تصل إلى درجة القتل.


اقرأ أيضا:

الجثة تحولت إلى أشلاء.. مصرع مواطن أسفل عجلات قطار بالشرقية


فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز ، على العامل وقررت نيابة مركز الزقازيق، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الأحرار بوصول "ن"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بين الجسرين أنشاص البصل دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة لم يستطع الجزم بسبب الوفاة، لوجود كدمة بالذراع.

 

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لفحص البلاغ، وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها أمس، وتوفيت اليوم، واتهمت أسرة الزوجة زوجها، 36 سنة، عامل، بالتسبب فى الوفاة بسبب خلافات زوجية بينهما، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوج، وقررت نيابة مركز الزقازيق، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعملوها العيال .. مصرع شاب في مشاجرة مع ابن عمه

العثور على صاحب ورشة رخام مشنوقاً بالشرقية

لعب عيال .. طفل يقتل طالب ثانوي بـ"المقص" في الشرقية

العثور على جثة شخص مذبوحا داخل منزله بشبين القناطر

ترشيحاتنا

توصيات فنية لمزارعي محصول البصل في أكتوبر

طلبات رينيه فايلر التي أطاحت به من الأهلي

أخبار الرياضة.. استقالة مدرب الزمالك.. موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. وفايلر: أنا من قمت بفسخ عقدي

ستبقى في القلب.. فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل العودة لبلاده

إبراهيم سعيد يدافع عن مصطفى شوبير بعد مباراة الترسانة

نهاية مأساوية.. وفاة طفلة بسبب القمل والجناة الأب والأم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل