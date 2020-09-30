منتخب الأزهر لكرة القدم يواصل سلسلة انتصاراته وتألقه في دوري الشركات

واصل منتخب الأزهر لكرة القدم، سلسلة انتصاراته وتألقه بدوري الشركات، حيث قدم عروضا متميزة أثبت خلالها أن الفريق يمتلك إدارة قوية وإمكانات عالية تؤهله للعب في أكبر الدوريات، وذلك عقب استئناف الدوري بعد فترة توقف بسبب فيروس "كورونا"، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لأكثر من خمسة شهور.









وقدم الفريق عروضا متميزة عقب استئناف باقي مباريات الدوري، حصد خلالها الفريق "تسع نقاط" من ثلاث انتصارات متتالية على فرق "بترول بلاعيم – بنك فيصل – سيجما للأدوية"، زاحفًا نحو قمة الدوري، وذلك بقيادة جهازه الفني الذي لا يدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للاعبي الفريق بقيادة "محمد زكي" المدير الفني للفريق، و"عاطف الراوي" المشرف العام على الفريق، و"جميل علي" مدير الكرة ، و"إسماعيل عبده" المدرب العام، والدكتور "محمود إبراهيم" مدرب الأحمال.





وأثبت فريق الأزهر من خلال عروضه الفنية الرائعة وأداء لاعبيه المتميز داخل الملعب أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الكفاءة والخبرات في كرة القدم، يتمتعون بمهارات وإمكانيات عالية، بالإضافة إلى جهاز فني قوي يتمتع بخبرات عالية وجدية وحسم في التعامل مع اللاعبين، فضلًا عن الدعم الذي يلقاه الفريق من قبل اللجنة الرياضية بالأزهر، وتقديمهم كافة سبل الدعم للاعبي الفريق لإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة على الدوريات والبطولات التي يشارك فيها منتخب الأزهر.



