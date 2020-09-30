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سياحة البرلمان ترحب بقرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى 31 ديسمبر.. ويؤكدون: لصالح القطاع الاقتصادي والسياحي ويشجع أصحاب شركات الطيران الخاصة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
سياحة البرلمان: 
قرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران سيكون له نتائج ايجابية على السياحة

برلمانية : 
يساعد على العودة لما قبل ازمة كورونا


يعاني العالم كله من الركود الإقتصادي والسياحي فى ظل ازمة كورونا التى القت بظلالها على كافة الانشطة والمجالات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية وتاثرت جميع القطاعات ولحقت بها خسائر فادحة على مستوي العالم وايضا مصر التى تاثرت بشكل كبير وبخاصة القطاع السياحي الذي بدء فى التعافي وتدعمه الحومة المصرية حيث اتخذت عدة قرارات للوقوف بجانب هذا القطاع الحيوي.


ومن هذا المنطق، فقد أصدر الحكومة المصرية على مدار الأشهر الماضية قرارات تحفيزية لقطاع السياحة، كان آخرها اليوم، والتي تضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة.


وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021؛ وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها.


وتعليقًا على القرار، وصف النائب أحمد الإدريسي عضو لجنة السياحة والطيران ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي اليوم  مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر ، بالقرار الرائع سيصب فى صالح الناتج القومي المصري وسيحفز شركات الطيران الخاصة "الشارتر" على عمل رحلات سياحة لمصر خلال الفترة القادمة.


واكد عضو لجنة السياحة والطيران في تصريحات خاصة، أن اللجنة نادت وطالبت كثير بهذا المطلب وهو إعفاء   شركات  الطيران الخاصة من رسوم الهبوط  والأرضيات ، لأن أصحاب شركات الطيران الخاصة دائما يبحثون عن توفير أكبر قدر من الإنفاق .


ومن جانبها قالت النائبة هيام حلاوة عضو لجنة السياحة والطيران أن أزمة كورنا لا يخفي على أحد أنها تسببت فى حالة من الركود فى كافة المجالات  على جميع المستويات فى العالم كله ، ولكن الحكومة المصرية أدارت الأزمة بمنتهي الحرفية الشديدة والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع التطورات لحظة بلحظة.


وأضافت حلاوة فى تصريحات خاصة، أن من أكبر واهم القطاعات التى تأثرت بشكل كبير على المستوي العالمي والمحلي أيضا هو قطاع السياحة والطيران وايضا كان للحكومة المصرية موقف يدل على الخبرة عند بدء عودة الطيران تدريجيا بأنها وضعت برنامج تحفيز الطيران حتى نستطيع العودة لما كنا علية قبل هذه الأزمة العالمية.

وفي السياق ذاته قال النائب محمد عبد المقصود عضو لجنة السياحة والطيران ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي اليوم  مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر ، قرار صائب ويشجع كثير من شركات الطيران الخاصة على عمل رحلات سياحية لمصر، مؤكدا أن القرار سيكون  مشجع  للأصحاب الشركات وايضا السياح الوافدين. 

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران فى تصريحات خاصة ، أن هذا لقرار يصب فى صالح القطاع الإقتصادي والسياحي وسيكوم له نتائج إيجابية على القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن القرار جيد ويتناسب مع الازمه التى يمر بها العالم
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