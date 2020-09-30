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أخبار البلد

قاد مسيرة الكويت في أصعب الأوقات.. الجالية المصرية تنعى الشيخ صباح الأحمد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:43 م
الأمير الراحل الشيخ
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد
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محمد وديع

نعت الجالية المصرية في الكويت ببالغ الحزن والاسي، الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض .

 

وقال علاء سليم امين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج إنه برحيل الشيخ صباح الأحمد ، فقدت الأمه العربية والإسلامية قائدا كبيرًا كونه واحدًا من حكماء الأمة العربية والإسلامية ، الذي قاد مسيرة الكويت في اصعب الأوقات ، وعمل على رفعتها ونهضتها ، وجعل من الكويت واحة أمن وأمان بعيدًا عن طمع جيرانها ، وقد كان رحمة الله عليه نصيرًا لقضايا مصر على مر العصور خصوصا بعد احداث ثورة ٣٠ يونية التي كان مدافعًا عنها في كل المحافل الدولية بل داعما لرغبة الشعب المصري في التحرر من حكم الفاشية الدينية .

 

واضاف سليم ان الامتين العربية والإسلامية بفقدانه فقدتا واحدًا قضى حياته في الدبلوماسية نصيرًا لقضايا العرب والمسلمين تغمده الله بواسع رحمته واسكنه الله فسيح جناته والحقه بالفردوس الاعلي من الجنه والهمنا جميعًا نحن أبناء الجالية المصرية في الكويت وشعب الكويت الطيب وآل صباح الكرام الصبر والسلوان ... إنا لله وإنا اليه راجعون .

 

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