AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: إلزام الأفراد بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يدعم التحول الرقمى

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إلزام ممولى الضرائب من الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية  إلكترونيا اعتبارا من يناير المقبل، خطوة جيدة نحو التحول الرقمى للمنظومة الضريبية، وهو التوجه التي تسعى الحكومة للتوسع فيه بشكل حثيث مما يوفر الوقت والمجهود على الممولين ويوفر الملايين التي تتحملها الإدارة الضريبية لطباعة الإقرارات الورقية سنويا.

وأكد حسانين، إن التحول الرقمى في مجال الخدمات الحكومية لم يعد رفاهية أو قابلا للتأجيل، وهو ما أظهرته أزمة كورونا، التي أسهمت التكنولوجيا والتطبيقات الإليكترونية المتطورة في تجاوزها بالعديد من الدول، وعلى رأسها الصين التي تعد من أهم التجارب العالمية في هذا المجال، ويجب الاستفادة منها لإنجاح التجربة المصرية في هذا المجال.

وأوضح حسانين إنه رغم إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد إلكترونيا منذ الموسم السابق في يناير الماضى، إلا أننا رأينا مشاهد الزحام المعتادة أمام مأموريات الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية رغم تفشى فيروس كورونا، وهى المشاهد التي لا يمكن أبدا استمرارها، لافتا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لحل كافة المشاكل التي تتعلق بالمنظومة الإليكترونية للضرائب قبل بداية موسم تقديم الإقرارات في يناير المقبل للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والأموال على المواطنين والدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مصلحة الضرائب: أول يناير 2021 إلزام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

اعتبارا من 2021.. الضرائب تلزم الممولين بتقديم الإقرار إلكترونيا

من يناير| الضرائب: إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإقرار الإلكتروني

للتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030.. الضرائب تلزم الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإقرار الإلكتروني بدءا من يناير المقبل.. وتخصيص خط ساخن للرد على جميع الاستفسارات وحل المشكلات

ترشيحاتنا

عاشق قديم لـ الأهلي.. رد فعل مدهش من موسيماني تجاه جماهير المارد الأحمر

سيرينو لصدى البلد: شرف لي اللعب للأهلي ولا داعي للاستعجال

السماح بالطواف ابتداء من الأحد.. قرار سعودي جديد بشأن العُمرة

قصة "زواج محصلش" بين معز مسعود وسارة حورية ملكة جمال المحجبات.. شاهد

مبهجة و على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة رضوي الشربيني في عيد ميلادها

بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

طريقة عمل بان كيك بالموز.. 4 وصفات مختلفة

بـ الكاجوال الجذاب.. هند صبري بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام