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برلمان

برلماني يوجه التحية للحكومة على قرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
وصف النائب أحمد الإدريسي عضو لجنة السياحة والطيران ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي اليوم  مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر ، بالقرار الرائع سيصب فى صالح الناتج القومي المصري وسيحفز شركات الطيران الخاصة "الشارتر" على عمل رحلات سياحة لمصر خلال الفترة القادمة.

واكد عضو لجنة السياحة والطيران في تصريحات خاصة، أن اللجنة نادت وطالبت كثير بهذا المطلب وهو إعفاء   شركات  الطيران الخاصة من رسوم الهبوط  والأرضيات ، لأن أصحاب شركات الطيران الخاصة دائما يبحثون عن توفير أكبر قدر من الإنفاق .

وافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة.

وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021؛ وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها.

ويتضمن  برنامج تحفيز الطيران الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.
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