بسعر 989 ألف جنيه سيارات E- CLSS من مرسيدس.. فيديو

تنوى الآن شركة مرسيدس لإطلاق نسخ خاصة من سيارات E- CLSS الفاخرة في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.



وتأتي نسخ السيارات الجديدة بهيكل أطول 14 سم ، ويصل طوله إلى اكثر من 5 أمتار بقليل ولديها العديد من ملامح السيارات الفاخرة كما زودت السيارة بممتصات صدمات جديدة ، وازدادت مساحتها الداخلية بشكل ملحوظ.



ومن الداخل فتأتي السيارات قمة في الفخامة والتطور ، وحصلت على إنارة داخلية مميزة يمكن التحكم بألوان إضاءتها وفقا لرغبة الركاب ، وزودت بواجهة قيادة متكورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على معظم عرضها تقريبا.



وحصلت السيارات على حساسات ، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لحمايتها من الحوادث ، أما المقاعد فجاءت جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك للركاب ، كما يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة إضافة إلى حساسات للإضاءة والمطر ، وكاميرات ترصد محيط الهيكل .



ومن المفترض أن تتوفر السيارات بنماذج E260 L ، وستحصل على محركات بسعة 1.5 لتر وعزم 184 حصان ، ونموذج E 300 L سيطلق بمحركات بسعة ليترين بعزم 258 حصانا، ونموذج E 350 L المزود بمحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 299 حصانا.



اما السيارات فيتم تزويدها بمحركات هجينة بعزم 211 حصان ، وسيبدأ سعرها بداية من 989 ألف جنيه مصر .



