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سفير مصر في إثيوبيا: السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الإفريقي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي، مهنئًا الدولة المصرية على رئاستها مجلس السلم والأمن الإفريقي بالاتحاد للمرة الرابعة، وذلك بحلول شهر أكتوبر 2020. 

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، مساء اليوم الأربعاء، أن آليات عمل مجلس الأمن والسلم الإفريقي تتوافق مع السياسة الخارجية المصرية، من حيث محاربة الإرهاب، وبحث سبل تفعيل إحدى مكونات القوى الإفريقية لتكون مخصصة لمكافحة الإرهاب. 

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن مصر تولي أولوية لمشاركة المرأة في حفظ السلم والأمن الإفريقي.

ونوه السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إلى أن شهر أكتوبر سيكون مليئا بالفعاليات التي تمت صياغتها بدقة، وتعكس أولويات السياسة الخارجية المصرية.

واستطرد  السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن من بين تلك الفعاليات للجنة الإفريقية، عقد جلسة مع اللجنة الأمنية المعنية بالسلم والأمن والتي تعقد لأول مرة منذ عامين في الاتحاد الأوروبي، متابعا بجانب جلسة مع مجلس الأمن لبحث القضايا الإفريقية.
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