طارق الخولي: الانتخابات على المقاعد الفردية تعتمد بشكل كبير على شخصية المرشح ذاته.. فيديو

قال النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن الانتخابات على المقاعد الفردية تعتمد بشكل كبير على شخصية المرشح ذاته مؤكدا أن بعض المرشحين يعتمدون علي دعم أحزابهم والبعض يعتمد علي دعم القائمة .





وأضاف طارق الخولي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن هناك مرشحين من المتواجدين داخل قائمة التحالف والقائمة الوطنية أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيخوضون الانتخابات علي المقاعد الفردية حتى يكون هناك تنسيق ودعم متبادل .





وأوضح طارق الخولي سيكون هناك تحرك كبير علي الأرض سواء في النظام الفردي أو نظام القائمة وهذا بسبب التنافس، مؤكدًا أنه في الماضي كان النائب يقوم بعمل مؤتمرات لأنها هي الوسيلة التي تعمل علي توصيل فكرة وهذا انتهي الآن . أنهالأرضأنهلأنها





وتابع أن النائب الان باستخدام السوشيال ميديا يستطيع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس كما ان التواصل المباشر بعد مهم ومؤثر ويجب ان يتم بأسلوب يوجد به تباعد اجتماعي وإجراءات احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا .



