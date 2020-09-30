عداء الفرس والعثمانيين يقرب التحالف بين تركيا وإسرائيل..مصالح أنقرة وتل أبيب تتصالح بين أنقرة وأذربيجان

* تحالف بين أردوغان ونتنياهو بسبب أذربيجان

*دعم إسرائيلي إلى أذربيجان في الصراع الحدودي مع أرمينيا

*إسرائيل ترى إمكانية التعاون مع أردوغان





نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، مقالًا تحدث عن احتمالية وجود تحالف بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وفي مقدمة المقال قال الكاتب إن العداء التاريخي بين العثمانيين والفرس ، والتنافس على السيطرة في مختلف النقاط الساخنة في جميع أنحاء المنطقة ، يجعل من الصعب على تركيا وإيران إنشاء شراكة دائمة.





وقال الكاتب: إن طائرات الشحن الأذربيجانية التي تهبط في قواعد القوات الجوية الإسرائيلية في النقب تعتبر مشهدًا مألوفًا نسبيًا، مما يدل على صفقات الأسلحة الواسعة بين البلدين. لكن تواتر وصول وتوقيت طائرتا الشحن إليوشن Il-76 - هبطت اثنتان منها في يوفدا يوم الخميس الماضي، قبل يومين فقط من تصعيد كبير في الصراع الجاري بين أذربيجان وأرمينيا، تليهما طائرتان أخريان يومي الثلاثاء والأربعاء - تشير إلى كليهما. تحضير وتجديد القوات الأذربيجانية للقتال الأخير حول منطقة ناجورنو كاراباخ، التي دخلت الآن يومها الرابع.

امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الإدلاء بأي تصريحات حول الوضع في جنوب القوقاز. رسميا لا تنحاز إلى أي طرف، ولديها أيضا علاقات دبلوماسية مع أرمينيا، التي فتحت قبل أسبوعين فقط سفارتها الاولى في تل أبيب. يؤكد المسؤولون الإسرائيليون بهدوء أن "لدينا مصالح على كلا الجانبين"، وإسرائيل بالتأكيد لن تتحدى علنًا الحكومة الروسية، التي تعد واحدة من رعاة أرمينيا (رغم أنها تبيع الأسلحة لأذربيجان أيضًا).

إنها ليست فقط صفقات الأسلحة المربحة، التي يقال إنها تشمل طائرات بدون طيار وصواريخ وأنظمة رادار. تعتبر إسرائيل أذربيجان حليفا استراتيجيا. تعتبر حكومة الكليبتوقراطية على بحر قزوين مصدر الكثير من النفط الذي تشتريه إسرائيل، وبسبب موقعها الجغرافي، فهي "باب خلفي" مفيد للغاية لجارتها إيران لأغراض الاستخبارات والأغراض السرية الأخرى - خاصة وأن الدولة ذات الأغلبية الشيعية علمانيًا بشكل حازم ولطالما شك في الطموحات الثورية للجمهورية الإسلامية في جنوبها.

لكن العلاقات العرقية الأذربيجانية أقوى بكثير مع قوة إقليمية أخرى، تركيا - التي، وفقًا للتقارير الواردة من ناجورنو كاراباخ، ومعظمها من مصادر أرمنية، أكثر انخراطًا في هذا التصعيد الحالي مما كانت عليه في السابق. يزعم الأرمن أنه يتم استخدام طائرات تركية بدون طيار، وأن مقاتلة تركية من طراز F-16 أسقطت إحدى طائراتها ، وحتى أن مقاتلين سوريين من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا قد انتشروا هناك. نفت تركيا التقارير التي تتحدث عن تورطها عسكريا ، لكنها تدعم جهارا أذربيجان.

لأول مرة منذ فترة طويلة، تبدو إسرائيل في نفس الجانب مع تركيا.هل هذه مصلحة مشتركة مؤقتة ومصادفة، أم علامة على استمرار بعض عناصر التحالف القديم بين إسرائيل وتركيا؟

على مدى السنوات الـ 12 الماضية، منذ حملة "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية في غزة ، كانت العلاقات بين البلدين في مسار هبوطي ثابت. في السنوات القليلة الأولى، كان هناك من لا يزال يعتقد أنه وضع مؤقت، بسبب محاولات رجب طيب أردوغان تعزيز موقعه في المنطقة.

اليوم، على الرغم من ذلك، الإجماع في المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية هو أن أردوغان الاستبدادي المتزايد هو معاد للسامية غير قابل للشفاء، وأنه طالما أنه زعيم تركيا، فليس هناك احتمال لتحسين حقيقي في هذه العلاقات.

على الرغم من أن تركيا نفسها لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية منخفضة المستوى وعلاقات تجارية واسعة مع إسرائيل، فقد أدان أردوغان بشدة "التطبيع" الأخير للعلاقات والاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين. في السنوات الأخيرة، بدأت تركيا في استضافة قادة حماس الرئيسيين، مما سمح لهم بإنشاء مكاتب في اسطنبول وحتى منح بعضهم الجنسية التركية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبة أردوغان في تصوير نفسه على أنه حامي الفلسطينيين وتقاربه الشخصي مع جماعة الإخوان المسلمين، التي فقدت قاعدتها الأصلية في مصر بعد ثورة 30 يونيو في 2013.

لا يزال الجدل داخل مجتمع المخابرات الإسرائيلي حول ما إذا كان الانفصال مع تركيا مؤقتًا وفقط بسبب أردوغان أو ما إذا كان يمثل تحولًا أعمق مستمرًا. إلى حد كبير، يعتمد ذلك على العلاقات الشخصية لأي مسؤول معين مع المعاصرين الأتراك في الماضي. على سبيل المثال، قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، والذي كان قبل ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمان كان لا يزال يتدرب في المجال الجوي لتركيا ويواصل الحفاظ على العلاقات مع المعاصرين الأتراك من خلال منتديات الناتو المختلفة، في العام الماضي أنه مقتنع بأن "تركيا ليست عدوًا وسوف تكن حليفًا وثيقًا مرة أخرى بمجرد رحيل أردوغان".