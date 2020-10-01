AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
وزير العدل
وزير العدل
Advertisements
إبراهيم الهوارى
يفتتح اليوم الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل، محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، بافتتاح المحاكم الجديدة المميكنة، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من مساعدى وزير العدل والقضاة والمستشارين.


وأكد وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل ، الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم شمال القاهرة ، القاهرة الجديدة ، جنوب القاهرة ، شبرا الخيمة ، حلوان ، 6 أكتوبر ، الجيزة ، الفيوم ، بنها ، الزقازيق ، ههيا ، السويس الابتدائية.

أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من 2 مارس 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020 وتشمل محاكم الإسماعيلية ،بورسعيد ، دمياط ، شبين الكوم ، طنطا ، المحلة الكبرى ، المنصورة ، دكرنس ، إيتاي البارود ، دمنهور ، الإسكندرية ، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وأضاف الوزير أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء ، شمال سيناء، كفر الشيخ ، بني سويف ، المنيا، أسيوط ، منفلوط ، الوادي الجديد ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المستشار عبده الاودن رئيسا لـ استئناف القاهرة

لراغبي الترشح لـ مجلس النواب| أماكن التقديم بالمحاكم الابتدائية

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح

شاهد.. إقبال كثيف من المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب الجيزة

29 محكمة ابتدائية تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لـ النواب

ترشيحاتنا

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

فيديوجراف.. المحكمة تصدر حكمها على "شيري هانم وبنتها زمردة"

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأزهر: هذه النفقة واجبة على الرجل وأعظم أجرا من عتق رقبة والتصدق على مسكين

صحيفة أمريكية: الكويت تواجه ضغوطاً للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا موقف الأمير الجديد منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل