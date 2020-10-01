اليوم وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر

يفتتح اليوم الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل، محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، بافتتاح المحاكم الجديدة المميكنة، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من مساعدى وزير العدل والقضاة والمستشارين.









وأكد وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل ، الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم شمال القاهرة ، القاهرة الجديدة ، جنوب القاهرة ، شبرا الخيمة ، حلوان ، 6 أكتوبر ، الجيزة ، الفيوم ، بنها ، الزقازيق ، ههيا ، السويس الابتدائية.





أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من 2 مارس 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020 وتشمل محاكم الإسماعيلية ،بورسعيد ، دمياط ، شبين الكوم ، طنطا ، المحلة الكبرى ، المنصورة ، دكرنس ، إيتاي البارود ، دمنهور ، الإسكندرية ، غرب الإسكندرية الابتدائية.





وأضاف الوزير أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء ، شمال سيناء، كفر الشيخ ، بني سويف ، المنيا، أسيوط ، منفلوط ، الوادي الجديد ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.