لطلاب الشعبة الأدبية.. تعرف على موعد امتحان القبول الشفوي بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عقد امتحان القبول الشفوى ، لقسم اللغة الفرنسية وآدابها للعام الجامعى 2020-2021 لبرنامج الماجستير والدكتوراه وذلك خلال الأيام التالية :





بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية ، يعقد الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 من اكتوبر فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالقسم .





‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.





‎وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.