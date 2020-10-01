AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الشعبة الأدبية.. تعرف على موعد امتحان القبول الشفوي بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عقد امتحان القبول الشفوى ، لقسم اللغة الفرنسية وآدابها للعام الجامعى 2020-2021 لبرنامج الماجستير والدكتوراه وذلك خلال الأيام التالية :

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية ، يعقد الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 من اكتوبر فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالقسم . 

‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

‎وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع.. لأول مرة تستضيف مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة.. والإعلان عن شروط نظام الساعات المعتمدة بـ تجارة انجليزي

لراغبي الالتحاق بكلية آداب القاهرة .. تعرف على الشروط والتخصصات

تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

تضم 18 قسما.. لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام آداب القاهرة والأوراق المطلوبة

50 % من المحاضرات أونلاين.. "آداب القاهرة" تعلن تفعيل نظام التعليم الهجين هذا العام

لطلاب أداب القاهرة.. فتح باب تسجيل رغبات التشعيب بهذه الأقسام

ترشيحاتنا

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

أخبار الرياضة.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا .. ومجدي عبدالغني يتهكم على قناة الأهلي

حبس المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم الأسبق سنة في تهمة النصب

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال عالية الجودة

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة