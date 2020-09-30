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فن

أخبار الفن| تطورات قضية تراث أم كلثوم ونزاع شركتى عالم الفن وصوت القاهرة.. أول تعليق من محمد رمضان على براءته في قضية الطيار المفصول

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


بعد إطلاق البوستر التشويقي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "الصندوق الأسود"


أطلقت شركة أفلام مصر العالمية، ونيو سنشري، وسينرجي، البوستر التشويقي لفيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، اليوم، والذي يقوم ببطولته كل من "منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر"، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.


صور رومانسية.. ريهام حجاج لزوجها: أنت كل ما أملك


نشرت الفنانة ريهام حجاج  صور رومانسية لها برفقة زوجها عضو مجلس الشيوخ، محمد حلاوة- عبر خاصية استوري على إنستجرام- وذلك من عيد ميلادها، الذي أقيم منذ أيام.


آخر تطورات قضية تراث أم كلثوم ونزاع شركتى عالم الفن وصوت القاهرة


مازال النزاع القضائى الذى يجمع بين شركتى صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة عالم الفن المالكة للمنتج محسن جابر حول احقيتهما فى ملكية تراث ام كلثوم مستمرا وشهد فى الفترة الاخيرة تطورات خاصة بحكم قضائى يفيد باحقية صوت القاهرة فى امتلاك تراث ام كلثوم وهو الامر الذى اعلن عن المجلس الاعلى للاعلام وبناء عليه أصدر محسن جانب بيانا رسميا ليرد على هذا القرار. 


أول تعليق من محمد رمضان على براءته في قضية الطيار المفصول


نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشان براءته من تهمة سب وقذف الطيار المفصول اشرف ابو اليسر. 


شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمطرب كاظم الساهر


خضع الفنان كاظم الساهر لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة  Vogue Man Arabia، وظهر من خلالها  بإطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء والقميص الأبيض.


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