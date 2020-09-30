نجاح تجربة عبور أول باخرة أسفل كوبري كلابشة على النيل شمالي أسوان

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، نجاح تجربة عبور الباخرات السياحية والفنادق العائمة أسفل كوبري كلابشة الجديد على النيل شمالي المحافظة، والتي تجرى المراحل النهائية لإنشائه وافتتاحه قريبا.





وأضاف المحافظ، إن أول باخرة سياحية تسمى "أمواج" عبرت خلال رحلتها بين الأقصر وأسوان بنجاح أسفل الكوبري في المساحة المسموح فيها بعبور الفنادق السياحية العائمة.





ورحب محافظ أسوان بالفوج السياحي المتواجد على الباخرة والذي يضم سائحين من جنسيات سويسرية وأمريكية، في مستهل الموسم السياحي الحالي بعد استئناف عمل الفنادق العائمة.





كما التقى محافظ أسوان، مجموعة شباب من ذوى الهمم حيث أكد على دعم ورعاية المحافظة للشباب بمختلف فئاتهم وخاصة أصحاب القدرات الخاصة الذين يتسلحوا بالإرادة الصلبة والتصميم والعزيمة فى مواجهة تحديات الحياة وذلك من منطلق حرصه على التواصل الجماهيرى المباشر مع كافة فئات المجتمع الأسوانى.





ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته المتواصلة لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم فى جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية وغيرها ومنها تطبيق نسبة ألـ 5 % فى قطاعات العمل العام.



