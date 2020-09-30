تفاصيل اتجاهات الجمهور نحو الخطاب الإعلامي للبرامج الحوارية في رسالة ماجستير بإعلام الأزهر

حصل الباحث محمود سلامة لطفي سلامة المعيد بقسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة الازهر على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في رسالة بعنوان "اتجاهات الجمهور نحو الخطاب الإعلامي للبرامج الحوارية بالفضائيات المصرية تجاه الأزهر- دراسة ميدانية".





وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمود عبدالعاطي مسلم أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون -مشرفًا والأستاذ الدكتور عرفة أحمد عامر- أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق- مناقشًا داخليًا و الأستاذ الدكتور محمد محمد علي عمارة- أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي - مناقشًا خارجيًا.





ويقول الباحث أن الدراسة استهدفت رصد وتوصيف خطاب البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية تجاه الأزهر، وكذا دراسة وتحليل الدور الذي أدته تلك البرامج في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو مؤسسة الأزهر.





وتنتمي هذه الدراسة إلى فئة الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأحداث أو مجموعة من الأوضاع، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها.

اعتمدت الدراسة على منهج المسح من خلال: إجراء مسح على عينة من الجمهور المصري للتعرف على مدى تعرض هذه العينة للبرامج الحوارية بالفضائيات المصرية التي تناولت قضايا وموضوعات الأزهر الشريف ، ومدى اعتمادهم على البرامج الحوارية في متابعة قضايا الأزهر، ودور تلك البرامج في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو الخطاب الإعلامي تجاه مؤسسة الأزهر.





أما مجتمع الدراسة فيتمثل في الجمهور المصري وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة (عمدية) قوامها (400) مفردة من متابعي البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية من جمهور المبحوثين من الشارع المصري عن طريق المقابلة الشخصية و تم تقسيمها بالتساوي بين الذكور والإناث من مشاهدى البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية بواقع (200) مفردة للذكور، و(200) مفردة للإناث.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:





تصدَّرت وسائل التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى من بين المصادر التي تعتمد عليها عينة الدراسة في الحصول على المعلومات حول الأزهر الشريف وقطاعاته بمتوسط حسابي 0207775 ، و تصدر برنامج " الحياة اليوم بقناة الحياة" المرتبة الأولى من بين أهم البرامج الحوارية التي يحرص الجمهور على مشاهدتها في القنوات الفضائية المصرية بنسبة بلغت 38.25%، يليه في المرتبة الثانية برنامج " 90 دقيقة بقناة المحور" بنسبة بلغت 34.75%، بينما جاء في المرتبة الثالثة برنامج مساء dmc بقناة dmc “" بنسبة بلغت 33.25% ، و جاءت قضية الخطاب الديني في المرتبة الأولى من أهم وأبرز القضايا المتعلقة بالأزهر التي يحرص مشاهدو البرامج الحوارية على متابعتها بمتوسط حسابي 020,5450 ، و جاءت قضية التصدي للفتنة الطائفية والحفاظ على الوحدة الوطنية أولى القضايا التي انحازت لها البرامج الحوارية للأزهر بمتوسط حسابي بلغ 0,4975 ، و ارتفاع التأثيرات الإيجابية للخطاب الإعلامي في البرامج الحوارية تجاه الأزهر الشريف على اتجاهات الجمهور نحو مكانة وأهمية الأزهر من وجهة نظر عينة الدراسة حيث جاء مستوى التأثيرات " مرتفع" في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 45.75%، يليه في المرتبة الثانية " متوسط " بنسبة بلغت 41.5%، بينما جاء في المرتبة الثالثة والأخيرة “منخفض" بنسبة بلغت 19.25%.





و أوضحت النتائج ثبوت صحة الفرض الأول القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الديموجرافية للمبحوثين وكثافة متابعة قضايا الأزهر بالبرامج الحوارية بالفضائيات المصرية، وذلك بشكل جزئي.





وقد أوصت الدراسة بالأتي: ضرورةِ الاهتمامِ بالموضوعاتِ والقضايا الخاصةِ بالأزهر ووضعِها ضمنَ أولويات واهتماماتِ الفضائيات المصرية، وتسليطِ الضَوءِ على الجهود التي يقوم بها الأزهرُ بكل قطاعاتِه في كافةِ المجالات، وخاصةً في هذه المرحلة التي يمر بها الوطنُ والعالمُ الإسلامي، والتي تحتاجُ إلى تضافرِ الجهودِ بين المؤسسات الوطنيةِ المختلفة ، و زيادةُ الاهتمام بمواقعِ التواصلِ الاجتماعي من قبل مؤسسةِ الأزهر، وذلك باعتبار أنَّ وسائلَ التواصلِ الاجتماعي هي المصدرُ الأولُ الذي اعتمد عليه الجمهورُ في الحصولِ على معلوماتٍ عن القضايا والموضوعات الخاصةِ بمؤسسة الأزهر ، و على مؤسسةِ الأزهرِ مضاعفةُ الجهودِ، من أجلِ إطلاقِ "قناةِ الأزهرِ الشريفِ" "في أسرعِ وقتٍ ممكن، والذي طال انتظارُها، وضرورةُ إمدادها وتجهيزها بكافة الأدواتِ التقنية ذاتِ الجودة العالية، وإعدادُ الكوادرِ المناسبةِ والقادرةِ على توصيل فكر ورسالةِ الأزهر الشريف، وتقديمُ الدعمِ الماديِّ اللازم لإنشاء أحدث الإستديوهاتِ المتطورةِ بما يتناسبُ مع قيمةِ ومكانةِ الأزهرِ العالمية.





وحضر المناقشة الاستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الاعلام جامعة الازهر والاستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الدعوة السابق ودكتور حسام شاكر ودكتور سامح شراقي ودكتور رمضان عمر ودكتور محمد فؤاد ودكتور محمد طارق وزملاء الباحث محمود سعيد ومحمود بحيري ومحمد عبد الرحيم ومحمد رمضان وأهل وأسرة الباحث .