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رياضة

رئيس الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الدوري ويعدهم بمكافآت.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعًا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.
بدأ عثمان الاجتماع للاعبين قائلاً: "أنتم لاعبون على مستوى عالٍ، أنتظر منكم الكثير من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة".
وواصل: "الفرصة ستكون لمن يستحقها ويجب على الجميع بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قميص النادى الغالي، الموضوع يحتاج لتصفية النوايا وأن يعى كل لاعب قيمة وحجم النادى الذى تعشقه جموع كبيرة من الجماهير".
واستكمل حديثه: "الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجهود جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء سيحصلون على مكافأت من أجل تعميم مبدأ المساواة".

واسترسل: "مواجهة سموحة صعبة للغاية، أتمنى منكم استمرار الروح والأداء اللذين ظهرا فى اللقاء الماضى من أجل استمرار مسيرة الانتصارات".

واختتم قائلا:"سنتعاهد جميعاً على التعامل فى المباريات المقبلة باعتبارها لقاءات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين". 
من جانبه، فقد قدم عمر الوحش قائد الفريق الشكر للمهندس إبراهيم عثمان على دعمه اللا محدود للفريق ومؤكدًا أن الجميع سيقاتل بغية اسعاد الجماهير.
رئيس الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الدوري ويعدهم بمكافآت.. صور
رئيس الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الدوري ويعدهم بمكافآت.. صور
رئيس الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الدوري ويعدهم بمكافآت.. صور
رئيس الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الدوري ويعدهم بمكافآت.. صور
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