القضاء الإدارى تؤجل ١٢١ دعوى بشأن انتخابات النواب للغد

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل ١٢١ دعوى خاصة بانتخابات النواب لجلسة الغد للإطلاع والرد ، فضلًا عن إرجائها ٢٥ دعوى منذ جلسة أول أمس للغد الخميس ، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم ١٤٦ دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه .





جدير بالذكر أن المحكمة كانت بصدد نظر ٩٣ دعوى فقط ، ليلتقي قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ٢٨ دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القررات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول الأراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد ، وتمت إحالتها للمحكمة في نفس التوقيت للنظر فيها .





ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لإقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى .





وكانت قررت المحكمة في جلسة سابقة إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي ، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى .



