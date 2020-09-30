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حوادث

القضاء الإدارى تؤجل ١٢١ دعوى بشأن انتخابات النواب للغد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:04 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل ١٢١ دعوى خاصة بانتخابات النواب لجلسة الغد للإطلاع والرد ، فضلًا عن إرجائها ٢٥ دعوى منذ جلسة أول أمس للغد الخميس ، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم ١٤٦ دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه .

جدير بالذكر أن المحكمة كانت بصدد نظر ٩٣ دعوى فقط ، ليلتقي قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ٢٨ دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القررات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول الأراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد ، وتمت إحالتها للمحكمة في نفس التوقيت للنظر فيها .

ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لإقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى .

وكانت قررت المحكمة في جلسة سابقة إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي ، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى .

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