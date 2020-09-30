الأكبر في تاريخها.. انشقاق داخل الجماعة الإرهابية بسبب صراع الشباب والقيادات.. فيديو

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الهيكل الأساسي لجماعة الإخوان الإرهابية في سبيله للانحلال نظرا للتصاعدات والانشقاقات داخل التنظيم، وذلك نتيجة لـ سلسة الفضائح التي نشرت للجماعة الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف «عارف» خلال مدخلة تليفونية لـ «إكسترا نيوز»، أن سقوط القيادي الإخواني محمود عزت العقل المدبر للجماعة الإرهابية أدى إلى زيادة الخلافات داخل التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن محمود عزت كان الضلع الرئيسي في حركة أموال التنظيم وتنفيذ العمليات الإرهابية .





أكد الكاتب الصحفي أن التنظيم الإرهابي منذ 2013 يتعرض لضربات متلاحقة قوية، موضحا أن شباب جماعة الإخوان يتحمل دائما نتيجة فشل قيادات التنظيم بسبب ممارستهم وإداراتهم الخاطئة.





أشار إلى أن قيادات الجماعة الإرهابية متواجدة في كل من قطر وتركيا ولا وجود لهم داخل مصر، مضيفا أن شباب جماعة الإخوان هم عناصر المواجهة على الأرض حاليًا .