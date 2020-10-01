عميد بنات عين شمس توضح آخر الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد.. واتحاد الطلاب: وضع خطة ضخمة للأنشطة في العام الجديد

ومن جانبه قال أحمد منصور، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، إن الاتحاد سيهتم خلال الفترة المقبلة بدعم الانشطة الطلابية التى تدعو الى الابتكار والابداع؛ لنشر الوعى الثقافي بين الطلاب للنهوض بالتعليم بالجامعة .





وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن مجلس الاتحاد سيعمل على وضع خطة ضخمة للأنشطة الطلابية على مدار العام بالتنسيق مع رعاية الشباب بالكليات وإدارة الجامعة، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة الطلابية التى من شأنها رفع مهارات الطلاب وبناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل.





وأكد منصور ان جميع الانشطة الطلاببية تحولت الي "اون لاين" بسبب فيروس كورونا المستجد وحققنا خلال الفترة الماضية نجاحات كثيرة في هذا القطاع بالاضافة الي ان المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي زادت من المشاركة الطلابية منوها ان سوف تتحول الانشطة الطلابية في العام الجديد الي اونلاين .





الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس، أعلنت نتائج اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020:2019 بها، برئاسة برئاسة عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وهما الطالبان "محمود عبد الحليم كلية الزراعة الفرقة الرابعة رئيسًا للاتحاد- ونائبه أحمد منصور الشبراوى كلية الصيدلة الفرقة الرابعة".