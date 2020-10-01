عميد بنات عين شمس توضح آخر الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد.. واتحاد الطلاب: وضع خطة ضخمة للأنشطة في العام الجديد

عميد بنات عين شمس: توضح آخر الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد
اتحاد طلاب جامعة عين شمس: وضع خطة ضخمة للأنشطة في العام الدراسي الجديد
نائب رئيس عين شمس: اعتماد خطط التعليم الهجين بكليات الجامعة
أقر اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس اعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.
قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".
وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد .
افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس جلسة اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس وتم اعتماد تعديل كافة لوائح الكليات وبإضافة نص يسمح بالتعليم والتقييم عن بعد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات واستعرضت ا.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي سبل تفعيل لجنة المناهج بكليات الجامعة.
ومن جانبه قال أحمد منصور، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، إن الاتحاد سيهتم خلال الفترة المقبلة بدعم الانشطة الطلابية التى تدعو الى الابتكار والابداع؛ لنشر الوعى الثقافي بين الطلاب للنهوض بالتعليم بالجامعة .
وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن مجلس الاتحاد سيعمل على وضع خطة ضخمة للأنشطة الطلابية على مدار العام بالتنسيق مع رعاية الشباب بالكليات وإدارة الجامعة، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة الطلابية التى من شأنها رفع مهارات الطلاب وبناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل.
وأكد منصور ان جميع الانشطة الطلاببية تحولت الي "اون لاين" بسبب فيروس كورونا المستجد وحققنا خلال الفترة الماضية نجاحات كثيرة في هذا القطاع بالاضافة الي ان المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي زادت من المشاركة الطلابية منوها ان سوف تتحول الانشطة الطلابية في العام الجديد الي اونلاين .
الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس، أعلنت نتائج اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020:2019 بها، برئاسة برئاسة عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وهما الطالبان "محمود عبد الحليم كلية الزراعة الفرقة الرابعة رئيسًا للاتحاد- ونائبه أحمد منصور الشبراوى كلية الصيدلة الفرقة الرابعة".
افتتح ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس جلسة اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس بتهنئة ا.د. ريم الكباريتى أستاذ التخدير بكلية الطب ومدير إدارة روابط خريجي جامعة عين شمس كعضو دائم في مجلس القطاع، مشيرا إلى أهمية دعم ربط خريجين الجامعة بجامعتهم الأم ودورها في تحقيق تقدم فى تصنيف الجامعة العالمى.
كما استعرضت ا.د. ريم الكباريتى خطة الإدارة والجهود والخطوات التي تم إتخاذها لربط الخرجين بالجامعة، كما هنأ ا.د. عبد الفتاح سعود ا.د. سحر ياسين على توليها ومنصب وكيلة كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب و تهنئة ا.د. هشام الحريرى على توليه منصب وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، كما أقر المجلس إعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية
وكذلك إعتماد تعديل كافة لوائح الكليات وبإضافة نص يسمح بالتعليم والتقييم عن بعد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات و استعرضت ا.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي سبل تفعيل لجنة المناهج بكليات الجامعة.
واستعرض ا.د. عبد الفتاح سعود تقارير ا.د. أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى و رئيس مركز بحوث منظمة الصحة العالمية والرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسى بشأن المقترحات المطلوب تنفيذها بالجامعات المصرية حول التوعية بحدوث بعض وقائع الانتحار فى المجتمع واضاف ا.د. عبد الفتاح لافتًا إلى الخطوات الاستباقية التى قام بها قطاع التعليم والطلاب فى هذا الصدد منذ عامين دراسيين حيث تم تخصيص لجنة برئاسة ا.د. هشام رامى استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس لبحث مشكلات الطلاب النفسية وعلاجها وكذلك عمل العديد من ورش العمل وندوات للارشاد والتوعية النفسية مؤكد على ضرورة إستمرار وتطوير عمل اللجنة.
وفى ختام الجلسة أشاد بجهود إدارة تطوير التعليم الجامعى بإدارة ا.د. منى عبد العال خلال الفترة الماضية مؤكدا ضرورة الاستمرار وبذل أقصى جهد لتطوير خطط التعليم بما يتوافق مع أحدث متطلبات سوق العمل العالمى، كما أشاد ا.د. عبد الفتاح سعود بجهود اللجنة الدائمة لشئون التعليم والطلاب برئاسة ا.د. محمد صافى يوسف وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس للجهد الكبير الذي بذلته فى إجراء تعديلات اللوائح المختلفة للكليات خلال الفترة السابقة .