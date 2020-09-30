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توك شو

«إما ولاء وإما عداء».. مبدأ جماعة الإخوان أساسه تكفير المجتمع.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:14 م
التنظيم السري
التنظيم السري
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن الطريقة التي كان يتعامل بها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والطريقة التى كان يتبعها في إدارة التنظيم السري مع متابعيه ومريديه وطائعيه.

وقال «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON» إن شعار التنظيم السري حملة السلاح «إما ولاء وإما عداء»، موضحًا أن الجماعة فصلت نفسها عن المجتمع وتعاملت أنها أعداء للمجتمع.

وأضاف «عيسى» أن مبدأ الإخوان ينص على: «نحن في حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير في طريق لاستعادة حكم الإسلام، وسنمنحها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة، حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين».

وأشار الكاتب إبراهيم عيسى إلى أن منهج الإخوان منذ عهد البنا السرية التامة لأنهم لم يستطيعوا أن يعلنوا نيتهم الهادفة إلى تفتيت المجتمع، وإنشاء أوهام وطموحات أكبر من القضية الرئيسية الوطنية، وإشغال الشباب بقضية الخلافة الوهمية.

وأوضح أن مبدأ جماعة الإخوان تؤسس لتكفير المجتمع، ولا فرق بين حسن البنا وسيد قطب وكلاهما استغلال اسم الدين، والأهم البايعة والإخوان المجاهدون أهم من العاديين، موضحًا أن حسن البنا أول من أنشأ القسم المسلح لجماعة الإخوان لقتال الأمة تحت اسم الجهاد.
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