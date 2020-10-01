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طارق الخولي: الدبلوماسية البرلمانية حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
طارق الخولي
طارق الخولي
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إبراهيم القادري
قال النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن خلال الـ5 سنوات الماضية تعلمت ان خارج البرلمان اكون شيء  وداخل البرلمان اكون شخص آخر كما أنني في بداية عملي في البرلمان عملت في لجنة العلاقات الخارجية  .

وأضاف طارق الخولي خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن خلال ممارسة العمل اكتشف الفارق بين سنة 2016 وبين عام 2020 كما أننا كنا نقابل وفود وحكومات وجميعهم يأتون ليتحدثوا في الشأن الداخلي المصري .

واوضح طارق الخولي ، ان الجميع الان يتحدث عن دور مصر في الإقليم وعن دور مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة مؤكدا علي انه كان جزء من دور محاولة صياغة دور  الدبلوماسية البرلمانية .

وتابع : ان الدبلوماسية الحكومية لا تكون دائما قادرة علي كل شىء مؤكدا علي انه تعلم ان يكون جزء من المسؤولية وأن نكون أصحاب ري حقيقة  .

واستكمل : ان الدبلوماسية البرلمانية حققت العديد من الانجازات على مدار السنوات الماضية مؤكدا علي أنه مرشح داخل حزب مستقبل وطن وتابع لتنسيقية شباب الأحزاب مؤكدا علي ان التنسيقية جامعة لعدد من الأحزاب .
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