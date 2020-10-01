طارق الخولي: الدبلوماسية البرلمانية حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية.. فيديو

قال النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن خلال الـ5 سنوات الماضية تعلمت ان خارج البرلمان اكون شيء وداخل البرلمان اكون شخص آخر كما أنني في بداية عملي في البرلمان عملت في لجنة العلاقات الخارجية .





وأضاف طارق الخولي خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن خلال ممارسة العمل اكتشف الفارق بين سنة 2016 وبين عام 2020 كما أننا كنا نقابل وفود وحكومات وجميعهم يأتون ليتحدثوا في الشأن الداخلي المصري .





واوضح طارق الخولي ، ان الجميع الان يتحدث عن دور مصر في الإقليم وعن دور مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة مؤكدا علي انه كان جزء من دور محاولة صياغة دور الدبلوماسية البرلمانية . الإقليمركيزةالاستقرارجزء





وتابع : ان الدبلوماسية الحكومية لا تكون دائما قادرة علي كل شىء مؤكدا علي انه تعلم ان يكون جزء من المسؤولية وأن نكون أصحاب ري حقيقة .



