كلية الإعلام جامعة القاهرة تختتم استلام الملفات من الطلبة الجدد .. اليوم

تختتم اليوم طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الأربعاء 30-9-2020 تسليم ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 وجاء ذلك مع تقسيم طلاب على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية.





وجاء الجدول المحدد لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

الأحد 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف (ج)

الإثنين 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)

الثلاثاء 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)

الأربعاء 30-9-2020 من حرف (ك) إلى حرف (م)

الخميس 1-10-2020 من حرف (ن) إلي حرف (ي)

علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر





وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

- أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020

- أصل شهادة الثانوية العامة

- خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية

- عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6

- استمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط

- الاستمارة الدالة على نجاح الطالب في امتحان القدرات