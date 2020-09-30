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فن

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 9 ملايين مشاهدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا؛ حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

وفي ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفني حد ضعيف .. أنا حاجة من كل حاجة... أنا حالة برا التصنيف .. وأهم نقاط قوتي محافظة على قلب نضيف".

في مواقفي الصعبة أنا اتحديت اليأس بأملي .. ما بحبش أسقف للغلطان ولساني صريح .. وما حدش كاسر عيني الناس تشهدلي بعملي .. من صغري بكافح ما اتهزتش قصاد الريح".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 
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