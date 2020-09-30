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برلمان

برلماني: العلاقات المصرية - البريطانية نموذج للعلاقات القوية بين الدول

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب اشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، بالاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والذى تم فيه التباحث وتبادل وجهات النظر، حول التطورات الجارية في عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.

وقال رشاد في بيان له اليوم، إن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، موقف يُقدرعربيا ودوليا، لأنه يهدف الي استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الأطراف الليبية الي التفاعل الايجابي البناء، في المسارات السياسية المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخاب هيئات تشريعية جديدة، تعبر عن إرادة الشعب الليبى.

وشدد عثمان، أن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، بأنه دليل على نجاح مصر فى كسب التأييد الدولى لرؤيتها الثاقبة لحل الأزمة الليبية، علاوة على أن إعلان القاهرة وفق مختلف أطراف الصراع الليبي هو المسار الوحيد لانطلاق المحادثات السياسية في المغرب تمهيدا للانطلاق الى جنيف.

واكد أن مصر تصر على أن يكون الشعب الليبي هو صاحب القرار، وأن يخرج كل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا.
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